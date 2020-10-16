За последние сутки выявлено еще 82 больных.

За последние сутки выявлено еще 82 больных.За то же время выздоровели только 26 человек.Напомним, что всего на территории Владимирской области зарегистрировано 8267 случаев заболевания.240 больных спасти не удалось.