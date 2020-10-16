Сбил ребенка на пешеходном переходе. Серьезная авария произошла в Струнино на улице Чернышевского. По предварительной информации из Госавтоинспекции, 49-летний водитель большегруза

Сбил ребенка на пешеходном переходе. Серьезная авария произошла в Струнино на улице Чернышевского. По предварительной информации из Госавтоинспекции, 49-летний водитель большегруза “Скания” наехал на 8-летнюю девочку, которая перебегала дорогу по пешеходному переходу. В результате аварии девочка осталась жива, но получила множество травм. Михаил Маслов, старший инспектор УГИБДД по Владимирской области: В результате ДТП у ребенка