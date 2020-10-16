Там сверх меры затянули работу по обращениям граждан.

Там сверх меры затянули работу по обращениям граждан.Суздальской межрайонной прокуратурой установлено, что в администрацию города Суздаля поступили два обращения от субъекта малого предпринимательства о снижении налоговой нагрузки, в связи с пандемией. В нарушение требований законодательства ответы заявителю направлены лишь спустя 70 дней и 42 дня соответственно, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.По данному факту межрайонным прокурором в отношении главы администрации города Суздаля возбуждено производство по делу об административном правонарушении,в адрес главы администрации города внесено представление.