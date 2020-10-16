Во Владимире от коронавируса привили 13 медиков. Как чувствуют себя врачи? И что они говорят о вакцине? Прививать от коронавируса владимирских врачей начали на прошлой неделе. Процедуру

Во Владимире от коронавируса привили 13 медиков. Как чувствуют себя врачи? И что они говорят о вакцине? Прививать от коронавируса владимирских врачей начали на прошлой неделе. Процедуру проводят пока только в 5-й больнице города Владимира. Со слов медиков, ни у кого из коллег-добровольцев осложнений не возникло, лишь незначительное повышение температуры. Сегодня все чувствуют себя хорошо.