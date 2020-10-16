В Красноярске 14 октября прошло выездное заседание Совета Федерации. Сенаторы обсуждали экологическую обстановку в регионе и ликвидацию последствий катастрофы на топливохранилищах Норникеля.

В Красноярске 14 октября прошло выездное заседание Совета Федерации. Сенаторы обсуждали экологическую обстановку в регионе и ликвидацию последствий катастрофы на топливохранилищах "Норникеля".О заседании в своем телеграм-канале рассказала депутат заксобрания Красноярского края Елена Пензина. По ее словам, сенаторы глубоко погружены в тему аварии, ее последствий и их ликвидации.Итогом выездного заседания Совфеда станут конкретные программы по широкому кругу вопросов: социальная сфера, медицина, оздоровление, обучение, строительство и прочее, отметила законодатель.По ее словам, все выступающие отметили несколько тезисов. Во-первых, "цинизм комбината в избавлении от непрофильных активов", написала Пензина. Во-вторых, потребительское отношение к средствам производства, доставшихся "Норникелю" в наследство от СССР. Еще один тезис, который отмечали выступающие – варварское отношение к людям и природе, отметила законодатель."Два последних пункта закономерно привели компанию к масштабной техногенной аварии и она – лишь капля в море. Потому что каждый день, что-то да течет и сбрасывается в тундру и водоемы. То есть предприятие ведет себя как рецидивист", – сетует депутат красноярского заксобрания.Другой участник совещания заявил, что "Норникель" проявил чудеса словесной эквилибристики. Топ-менеджеры компании то делают заявления о просачивании нефтепродуктов, то грозят сменой юридического адреса и лишением Красноярского края налоговых отчислений, то рассказывают о программах снижения выбросов, которые должны были быть реализованы еще несколько десятилетий назад, сообщает портал Regions.ru."Вице-президент Норникеля Николай Уткин немножко оплошал. Он затруднился ответить, каким образом цистерна, которая находилась по бумагам в ремонте, смогла выплеснуть в почву и водоемы Норильска 21 тысячу тонн дизельного топлива. Только под давлением модератора он сказал, что в ходе расследования выяснилось, что в отчете была техническая ошибка", – пишет портал о ходе выездного совещания.В свою очередь сенатор Олег Мельниченко отметил, что у Норильска есть большие проблемы с муниципальным менеджментом. Город плохо управляем, констатировал сенатор.С 2007 года Норильском руководят экс-менеджеры "Норникеля". Два последних градоначальника – Олег Курилов и Ринат Ахметчин – до этого являлись заместителями по персоналу директора Норильского комбината.В ситуации с чудовищной экокатастрофой в Норильске топ-менеджеры практически ничем не рискуют, разве что бонусами. Вместе с тем не решается проблемы наказания виновных и изменения стратегических подходов. Очевидно, что во власти теперь это понимают, а значит, интрига вокруг "Норникеля" закручивается.Главный акционер "Норникеля" Владимир Потанин известен крайне прагматичным подходом. "Чего стоит одна история с его разводом. Не меньше жесткости он проявил при расставании с Михаилом Прохоровым, с которым он начинал бизнес (смотрите это ). Интересно наблюдать за тем, кто будет "назначен" виновным в этот раз", – отмечает Regions.ru.