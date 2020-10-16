“Дайте людям переболеть” – с такими фразами жителей начали встречаться надзорные органы. Некоторые принципиально отказываются надевать индивидуальные средства защиты. В

“Дайте людям переболеть” – с такими фразами жителей начали встречаться надзорные органы. Некоторые принципиально отказываются надевать индивидуальные средства защиты. В Роспотребнадзоре понимают, что люди уже устали от масочного режима, но его необходимо перетерпеть. Ситуация с заболеваемостью в области не простая – ежедневный прирост КОВИД-больных, плюс традиционные осенние заболевания. Марина Колтунова, официальный представитель регионального управления Роспотребнадзора: