Дорожники убрали пешеходный переход и автобусные остановки.

Жители деревни Большие Лужки Гороховецкого района взывают о помощи! После расширения трассы М-7, они остались отрезанными от цивилизации. Дорожники убрали пешеходный переход и автобусные остановки.Вот уже полгода жители Больших Лужков живут в большом стрессе. Деревню, во время расширения трассы М-7 дорожники буквально отрезали от остального мира. Убрали пешеходный переход, а в скором времени будут демонтированы и автобусные остановки.Юлия Ефимова, жительница д. Большие Лужки Гороховецкого района:- Мы вынуждены ездить в Гороховец, потому что мы там работаем! Мы там учимся, мы ходим в детские сады. Мы ездим в поликлинику, и мы полностью зависим от города!? Мы живем в деревне, где даже нет магазинов!Елене Викторовне через месяц будет семьдесят четыре. Теперь, чтобы добраться из Гороховца домой приходится ежедневно проявлять чудеса эквилибристики- перепрыгивать через ограждение, а затем нарушать правила и перебегать дорогу. Переход-то ликвидировали.Елена Пичугова, жительница д.Большие Лужки Гороховецкого района:- Железное ограждение состоит из двух. Первая и вторая ! Вот надо сначала перелезть через одну туда, попасть внутрь, потом через другую. А пока через другую перелезаешь за это время оттуда прилетит фура, которая не будет смотреть. Ей уже нет знаков, ничего, то есть мы должны под машину лезть!Это сейчас, а что будет зимой, когда темно- возмущается пенсионерка. Здесь живут и дети, и студенты, и пожилые люди- больше тридцати человек. Как им быть?! В Больших Лужках нет ни школы, ни детского сада, ни больницы, ни даже магазина. Поэтому людям приходится ежедневно отправляться в райцентр. Он в семи километрах. Ближайший переход - на полпути , у другой деревни.Фагеля Гришина, жительница д.Большие Лужки Гороховецкого района:- У нас деревню, сказали, что народу здесь мало дескать, закрыли. А в Малых Лужках вообще никого нет у нас там. Это дачное место. А тут у нас и ребятишки учатся, народ на работу ходит. Мы старые люди даже в больницу не можем идти! Там километр асфальт, а как через дорогу переходить?!Уже полгода жители с местным депутатом Ольгой Дроздовой пишут во все инстанции-в районную и областную администрацию, в дорожное управление.Надежда Ермолаева, местная жительница:- Они 10 июня собирались, приезжали, решали, но сказали , что населенных пунктов нет! Нас забыли, нас нет!Мы вот восемьсот метров живем нас нету!Ольга Дроздова , депутат:- Последний ответ, который прислали. Скажем так . Не хватает финансирования. Нужно освещение делать!? Нужно дорожки, чтобы пройти к пешеходному переходу и предлагали заезжать автобусу сюда.Свой запрос в Упрдор Москва-Нижний Новгород направили и Вести , а пока жители Больших Лужков с просьбой защитить их права, обратились к Уполномоченному по правам человека во Владимирской области.Вера Куликова, Семен Карпов. Вести-Владимир.