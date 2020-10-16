Погибших и пострадавших нет.

В 2:52 16 октября в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в Александровском районе. В деревне Соколово, горел частный дом на улице Луговая, сообщает пресс-служба МЧС региона.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Пожар был оперативно ликвидирован на площади 18 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 9 человек.