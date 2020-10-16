Причина - замена тросовых конструкций, на которых крепились дорожные знаки, на металлические П-образные опоры.

В ночь с 18 на 19 октября на трассе М7 будут введены ограничения на подъездах к перекрестку с улицы Белоконской, в районе посёлка РТС.Причина - замена тросовых конструкций, на которых крепились дорожные знаки, на металлические П-образные опоры. Высота элементов - 8,5 метра, длина - 48 метров.Со стороны Москвы движение закроют три раза на 20 минут. В 23:00, 0:00 и 1:00. Со стороны Нижнего Новгорода - в 2:00, 3:00 и 4:00.