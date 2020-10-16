Он станет заместителем по ЖКХ.

Соответствующее распоряжение подписала глава города Елена Фомина.Ранее Юрий Морозов руководил Ковровом, проработав на посту менее года, а до этого работал замом и курировал сферу ЖКХ. Именно на это место он и вернулся в горадминистрацию.«Занимавшему эту должность Николаю Белокурову предложено другое, не менее важное направление работы, где пригодятся его значительный опыт и знания. Он станет генеральным директором крупного городского предприятия – управления троллейбусного транспорта города Коврова», - уверены в пресс-службе администрации города.