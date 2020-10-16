Очередная неудача муромских футболистов. В рамках 12-го тура Первенства ФК “Муром” встречался на выезде с иркутским “Зенитом”. До этой игры иркутяне занимали 4-е место с конца

Очередная неудача муромских футболистов. В рамках 12-го тура Первенства ФК “Муром” встречался на выезде с иркутским “Зенитом”. До этой игры иркутяне занимали 4-е место с конца турнирной таблицы. “Муром” держался посередине даже после трёх поражений подряд. Впрочем, отличиться и в этом матче у команды из 33 региона не получилось. За весь первый тайм распечатать ворота