В политической группе по Донбассу разрабатываются вопросы организации местной власти на территории Донбасса, которая Киевом не контролируется, рассказал глава украинской делегации Леонид ..

В политической группе по Донбассу разрабатываются вопросы организации местной власти на территории Донбасса, которая Киевом не контролируется, рассказал глава украинской делегации Леонид Кравчук, передает . Он отметил, что речи о местных выборах не идет. Тем не менее, с ДНР и ЛНР ведутся переговоры по всем вопросам об урегулировании ситуации в регионе, в том числе и об обмене удерживаемых лиц.