Три недели поисков завершились безрезультатно.

Сотрудники полиции разыскивают несовершеннолетнего , который пропал 28 сентября во Владимирской области, сообщает пресс-служба ведомства.По имеющейся информации, в этот день около 14:30 ребёнок приехал в село Горки Камешковского района Владимирской области на школьном автобусе, вышел на остановке общественного транспорта, однако домой не пришел.Отмечается, что ранее Савелий из дома не уходил и намерений сделать это не высказывал.Приметы пропавшего мальчика: на вид 7 лет, рост около 120 см, худощавого телосложения, волосы светло русые, глаза серо-голубые.Был одет в синюю куртку, синюю жилетку, белую рубашку, синий галстук, синие брюки и синие кроссовки.С собой имел черный рюкзак с желтыми вставками, с изображением автомашины и надписью «OFF ROAD EXTREME», темно-синюю шапку.«Следственным отделом по городу Ковров СУ СК России по Владимирской области по факту безвестного исчезновения малолетнего возбуждено уголовное дело. Министерство внутренних дел РФ объявляет о назначении вознаграждения в сумме один миллион рублей за помощь в розыске Савелия Роговцева», - заявлено на сайте министерства.Всех, кому известна какая-либо информация о местонахождении мальчика или обстоятельствах его исчезновения, полиция просит обратиться по телефонам 8(49248)21252, 8(4922)451771, 8(4922)451881, 8(920)9058570 или в ближайшее отделение полиции по телефону 02 (с мобильных любого оператора – 102).