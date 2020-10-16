Это связано с реконструкцией теплосетей.

Владимирский филиал ПАО «Т Плюс» приступает к реконструкции магистральной тепловой сети на Октябрьском проспекте.Таким образом, с 6.00 20 октября до 24.00 30 ноября будет частично ограничено движение всех видов транспорта по Октябрьскому проспекту со стороны домов №14 и №16. Перекроют четыре полосы из шести.Движение машин будет организовано по 2 крайним полосам проезжей части. Со стороны дома №9 по Октябрьскому проспекту.Дополнительно, в районе дома №11 по улице Малые Ременники, будет организован временный пешеходный переход.«Планируется заменить 228 метров теплосети. Взамен трубопроводов, отслуживших свой срок, под проезжей частью Октябрьского проспекта будут смонтированы новые трубы в пенополиуретановой изоляции. Они оснащены системой оперативного диспетчерского контроля, позволяющей в режиме реального времени получать информацию о текущем состоянии теплосети. Общий объём вложений составит 25,5 млн рублей», - сообщает пресс-служба компании.Завершится реконструкция асфальтированием и благоустройством территорий, прилегающих к месту работ.Временная схема движения по Октябрьскому проспекту выглядит следующим образом.Компания приносит свои извинения за доставленные неудобства.