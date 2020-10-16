Средства потратят на ежемесячные выплаты жителям региона на детей в возрасте от 3 до 7 лет.

16 октября губернатор Владимирской области Владимир Сипягин подписал соглашение с Минтрудом РФ о получении дополнительной субсидии из федерального бюджета в размере 28,6 млн рублей. Средства потратят на ежемесячные выплаты жителям региона на детей в возрасте от 3 до 7 лет.Социальную поддержку смогут получить постоянно проживающие во Владимирской области граждане РФ и семьи с доходом ниже прожиточного минимума. Сейчас он составляет 10768 рублей на человека в месяц.Для получения денег нужно подать заявление в соцзащиту по месту жительства и собрать ряд документов. Справки о доходе, составе семьи, регистрации и так далее.«Ежемесячная выплата назначается с 1 января 2020 года, но не ранее достижения ребенком возраста трёх лет», — сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.Сейчас эту меру поддержки предоставляют почти на 35 000 детей 33-го региона.