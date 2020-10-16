В черте Владимира на М-7 снова перекроют движение. Связано это с установкой рамных П-образных опор. В этот раз дорожные работы будут вестись в ночь с 18 на 19 октября на 14 км М-7 “Волга”. На

В черте Владимира на М-7 снова перекроют движение. Связано это с установкой рамных П-образных опор. В этот раз дорожные работы будут вестись в ночь с 18 на 19 октября на 14 км М-7 “Волга”. На подъездах к перекрестку Пекинки и улицы Белоконской в районе поселка РТС ограничат движение транспорта. Со стороны Москвы движение перекроют на