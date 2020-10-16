В рамках Недели российского бизнеса состоялся очередной Форум по цифровой трансформации, организаторами которого выступили Комитет РСПП по цифровой трансформации и «Ростелеком». Главной

В рамках Недели российского бизнеса состоялся очередной Форум по цифровой трансформации, организаторами которого выступили Комитет РСПП по цифровой трансформации и «Ростелеком». Главной темой онлайн-форума стало внедрение сетей мобильной связи пятого поколения и их влияние на отрасли и эффективность бизнеса. Руководители крупнейших российских компаний поделились видением и итогами цифровой трансформации в различных секторах экономики, включая автомобилестроение,