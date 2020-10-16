Проезд по Октябрьскому проспекту будет затруднен из-за ремонта теплосетей. На 40 дней движение на 4 из 6 полос проезжей части будет перекрыто. В 6 часов утра 20 октября энергетики ограничат

Проезд по Октябрьскому проспекту будет затруднен из-за ремонта теплосетей. На 40 дней движение на 4 из 6 полос проезжей части будет перекрыто. В 6 часов утра 20 октября энергетики ограничат движение на участке Октябрьского проспекта со стороны домов № 14 и № 16, проехать можно будет по двум полосам со стороны дома № 9. Временные