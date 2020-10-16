Загадки истории раскрывают с помощью редких документов. В областном архиве стартовал новый проект. Его главная цель – познакомить общественность с интересными и ранее неизвестными

Загадки истории раскрывают с помощью редких документов. В областном архиве стартовал новый проект. Его главная цель – познакомить общественность с интересными и ранее неизвестными страницами истории края. И сразу настоящая сенсация! Аполлон Майков – известный русский публицист, педагог, общественный деятель 19 века. Раньше считалось, что он родился в Москве. Это указано во многих интернет-источниках. Однако