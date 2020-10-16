Новая знакомая вместе с неизвестным мужчиной по телефону, угрожая потерпевшему применением физического насилия, потребовали от него перевести денежные средства...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Тверскому району задержали женщину и мужчину, подозреваемых в факте вымогательства денежных средств», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В полицию поступило заявление от 27-летнего жителя столицы. Он рассказал, что ранее в сети Интернет познакомился с девушкой, которая в процессе общения поделилась личными проблемами и попросила у него денег в долг для лечения родственника. Заявитель согласился помочь и перевел 84 тысяч рублей на указанную девушкой банковскую карту. Позже новая знакомая вместе с неизвестным мужчиной по телефону, угрожая потерпевшему применением физического насилия, потребовали от него дополнительно перевести еще 74 тысяч рублей. Мужчина, опасаясь за свою жизнь и здоровье, выполнил их требование и перевел деньги на указанный банковский счет.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Мичуринском проспекте задержали подозреваемых. Ими оказались 30-летняя приезжая женщина из ближнего зарубежья и 32-летний житель столицы. Похищенными денежными средствами злоумышленники распорядились по своему усмотрению. Установлено, что подозреваемый мужчина держал под контролем действия девушки, а также перевозил её на автомобиле для встречи с потерпевшим.Следствием ОМВД России по Тверскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 163 УК РФ «Вымогательство». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных. Расследование уголовного дела продолжается.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60