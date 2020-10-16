Сотрудники полиции напоминают: хранение гражданского оружия и патронов к нему позволено гражданам, имеющим специальное разрешение.

Отделом дознания ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего жителя поселка Городищи. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, сбыт боеприпасов).В сентябре текущего года при проведении оперативных мероприятий сотрудники ОМВД России по Петушинскому району обнаружили в квартире фигуранта охотничьи патроны, которые, согласно экспертному заключению, являются пригодными для стрельбы.В ходе следствия установлено, что обвиняемый в мае 2019 года получил от знакомого пять патронов и хранил их по месту жительства. При этом специального разрешения на хранение обвиняемый не имел. Также установлено, что в апреле текущего года фигурант незаконно сбыл два патрона одному из своих знакомых.Вину в содеянном местный житель признал.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Сотрудники полиции напоминают: хранение гражданского оружия и патронов к нему позволено гражданам, получившим разрешение на хранение или хранение и ношение оружия.Если гражданин не является собственником огнестрельного оружия, оружие им найдено или передано ему, то хранение и использование этого оружия запрещены. Такое оружие подлежит немедленной сдаче в органы внутренних дел, в противном случае это повлечет административную или уголовную ответственность.Граждане, сдавшие незарегистрированное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества в добровольном порядке, от уголовной ответственности освобождаются, если в их действиях не содержится иного состава преступления.