Новые данные статистики по коронавирусу обнародовал оперативный штаб. Количество заразившихся продолжает стремительно расти.

Новые данные статистики по коронавирусу обнародовал оперативный штаб. Количество заразившихся продолжает стремительно расти.Антирекорд по количеству выявленных случаев заболевания COVID-19, зафиксированный 14 октября, побит. За последние сутки коронавирус обнаружили у 15150 человек во всех регионах России. Симптомов болезни не было у 26,6% заразившихся. Скончались от COVID-19 232 жителя страны, выздоровели – 8485.На первом месте по-прежнему остается Москва. В столице за 24 часа коронавирус выявили у 5049 граждан. В восемь раз меньше случаев заболевания зафиксировали в Санкт-Петербурге – 647. В Московской области тест на COVID-19 дал положительный результат у 448 человек.Далее в списке также неизменно упоминаются Ростовская и Нижегородская области с 285 заразившимися в каждом из этих регионов. Воронежская область сообщила о 226 заболевших.Напомним, во всех регионах действует масочный режим. Средства индивидуальной защиты необходимо использовать в помещениях и общественных транспортах. С 16 октября в Москве перевозчики обязаны выгонять пассажиров, не имеющих маски и перчатки, даже если проезд оплачен.Также в столице действует новое правило при посещении ночных заведений: регистрация по QR-коду. Получить пропуск можно на сайте mos.ru. Его необходимо предъявлять сотрудникам заведения на входе.