Размер ежемесячной выплаты равен величине прожиточного минимума на ребёнка, установленного за второй квартал года, предшествующего году обращения за её назначением, в 2020 году – это 10780 рублей.

С января 2020 года выплаты на рождение ребенка получили 7963 семьи Владимирской области.Напомним, то в нашем регионе ежемесячную денежную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка назначают в связи с развитием регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в рамках нацпроекта «Демография».В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2017 №418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» ежемесячная денежная выплата осуществляется на первого ребёнка, рождённого начиная с 1 января 2018 года, до достижения им возраста трёх лет.Размер ежемесячной выплаты равен величине прожиточного минимума на ребёнка, установленного за второй квартал года, предшествующего году обращения за её назначением, в 2020 году – это 10780 рублей.Чтобы получить выплату, нужно подать заявление в отделы социальной защиты населения по месту жительства либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. К заявлению прилагаются:– паспорт гражданина Российской Федерации;– свидетельство о рождении ребёнка;– справки о доходах членов семьи за последние 12 месяцев;– реквизиты счёта в кредитной организации, открытого на заявителя;– СНИЛС членов семьи (родители и ребёнок).При обращении за выплатой в первые шесть месяцев со дня рождения ребёнка она назначается с указанной даты. В остальных случаях – с даты обращения.