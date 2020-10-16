Несмотря на все усилия мальчик до сих пор не найден.

Завтра будет ровно 20 дней как бесследно пропал 7-летний школьник из посёлка Горки Камешевского района Савелий Роговцев. Без малого три недели ребёнка ищут правоохранительные органы, местные жители, волонтёры, и многие другие.Две недели оперативный штаб. Добровольцы прошли более 15 000 километров. Беспилотниками отснято 35 тысяч фотографий. На помощь ПСО «Лиза Алерт» из Владимира приезжали коллеги из 13 регионов России. Десятки единиц техники, кинологи и даже конные патрули были задействованы в спасательной операции.более 250 человек. Осмотрено более 150 строений и зданий. Водолазы обследовали близлежащие водоёмы. Мальчик объявлен в , а уголовное дело по статье «убийство» на контроле у главного следователя страны .«В рамках расследования проводится 16 экспертиз. Среди них: генетическая, компьютерная и трасологическая . Проведены обыски, выемки, следственные эксперименты и проверки показаний на месте, а также огромный объём другой следственной работы», - поясняют в СУ СК по Владимирской области.Несмотря на труд сотен людей, а в определённый момент численность отряда поисковиков доходила до 400 человек, на сегодняшний день Савелий не найден.