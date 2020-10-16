Сильное задымление заставило серьезно понервничать посетителей торгового центра Красный кит в городе Мытищи Московской области. Все находившиеся в здании люди были эвакуированы, ..

Сильное задымление заставило серьезно понервничать посетителей торгового центра "Красный кит" в городе Мытищи Московской области. Все находившиеся в здании люди были эвакуированы, передает сайт . Число посетителей поражает – речь идет о порядка 2,4 тысячи человек, среди которых около 180 детей. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.