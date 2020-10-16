Злоумышленники незаконно воспользовались банковскими картами жителей Муромского и Суздальского районов.
В сентябре текущего года в ОМВД России по Суздальскому району обратился житель поселка Боголюбово, сообщивший, что со счета его банковской карты похищены 12 000 рублей.
Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в том числе, проанализировали операции по счету, в результате чего установили подозреваемого в хищении. Им оказался 32-летний безработный племянник потерпевшего.
Мужчина был задержан и сознался в содеянном, пояснив, что через приложение в своем телефоне вводил реквизиты карты дяди при оплате покупок в интернет-магазинах.
В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счёта).
По обвинению в совершении аналогичного преступления перед судом предстанет 26-летняя жительница Мурома.
В июле текущего года обвиняемая, навещавшая своего знакомого в медицинском учреждении, под предлогом совершения звонка вязла телефон у жителя Нижнего Новгорода, находившегося на лечении. Получив телефон, фигурантка перевела на свой счет 23 000 рублей, после чего вернула телефон владельцу. Впоследствии похищенные деньги девушка потратила на личные нужды.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Санкцией ч. 3 ст. 158 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.