Злоумышленники незаконно воспользовались банковскими картами жителей Муромского и Суздальского районов.

В сентябре текущего года в ОМВД России по Суздальскому району обратился житель поселка Боголюбово, сообщивший, что со счета его банковской карты похищены 12 000 рублей.Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в том числе, проанализировали операции по счету, в результате чего установили подозреваемого в хищении. Им оказался 32-летний безработный племянник потерпевшего.Мужчина был задержан и сознался в содеянном, пояснив, что через приложение в своем телефоне вводил реквизиты карты дяди при оплате покупок в интернет-магазинах.В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счёта).По обвинению в совершении аналогичного преступления перед судом предстанет 26-летняя жительница Мурома.В июле текущего года обвиняемая, навещавшая своего знакомого в медицинском учреждении, под предлогом совершения звонка вязла телефон у жителя Нижнего Новгорода, находившегося на лечении. Получив телефон, фигурантка перевела на свой счет 23 000 рублей, после чего вернула телефон владельцу. Впоследствии похищенные деньги девушка потратила на личные нужды.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Санкцией ч. 3 ст. 158 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.