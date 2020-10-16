Режим самоизоляции для пожилых во Владимирской области в очередной раз продлили. Изменения в Указ «О введении режима повышенной готовности» уже внесены. По новой редакции Указа жители

Режим самоизоляции для пожилых во Владимирской области в очередной раз продлили. Изменения в Указ «О введении режима повышенной готовности» уже внесены. По новой редакции Указа жители области старше 65-ти лет должны оставаться дома до 1 ноября. Покидать свой дом пенсионеры могут для похода в магазин или аптеку, обращения за медицинской помощью или выгула животных на