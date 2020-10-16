Директор департамента здравоохранения Елена Утемова рассказала о совместном проекте медицинского департамента с Общероссийским Народным Фронтом.

Директор департамента здравоохранения Елена Утемова рассказала о совместном проекте медицинского департамента с Общероссийским Народным Фронтом.Общественники выделили автотранспорт для того, чтобы медики могли вакцинировать пожилых людей от гриппа на дому. Необходимо отправить смс или сообщение в вотсапе на номер - 8 903 833 77 70 - указать имя и адрес- и врачи приедут. Пока сделать прививку дома смогут только пациенты, приписанные к пятой городской больнице , но в дальнейшем проект планируется расширить на весь город. Заявки принимаются до конца этой недели, а сама вакцинация начнется во вторник.