Выпил и сел за руль. Тема нашей сегодняшней беседы – водители подшофе. Растёт ли количество ДТП по вине тех, кто в состоянии алкогольного опьянения управляет транспортным средством.

Выпил и сел за руль. Тема нашей сегодняшней беседы – водители подшофе. Растёт ли количество ДТП по вине тех, кто в состоянии алкогольного опьянения управляет транспортным средством. Насколько эффективно работает мера уголовной ответственности для тех, кто повторно садится за руль пьяным. Как часто вы сталкиваетесь с нетрезвыми водителями? На эту тему поговорим с инспектором ГАИ.