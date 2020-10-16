Согласно результатам исследования части изъятого, вещество является наркотическим средством – гашишем...

«Оперативники УНК ГУ МВД России по г. Москве при содействии 2 СБ ДПС ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве и силовой поддержке ОСН «Гром» задержали подозреваемого в покушении на сбыт гашиша в крупном размере», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили 27-летнего москвича, который может быть причастен к сбыту запрещенных средств и веществ на территории города.Злоумышленник был задержан на Клинской улице. Им оказался 27-летний москвич. При его личном досмотре было обнаружено три брикета с веществом тёмного цвета, массой более 280 граммов. Согласно результатам исследования части изъятого вещество является наркотическим средством – гашишем.Далее, при осмотре транспортного средства, на котором передвигался подозреваемый, сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты брикеты со спрессованным веществом темного цвета - гашишем, массой около 3 кг.Следствием УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статьей 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.УНК ГУ МВД России по г. Москве