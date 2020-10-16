В столице Нагорного Карабаха городе Степанакерт звучит сирена воздушной тревоги и слышны взрывы, передает . Находящиеся на месте журналисты сообщают, что обстрел ведут вооруженные силы ..

В столице Нагорного Карабаха городе Степанакерт звучит сирена воздушной тревоги и слышны взрывы, передает . Находящиеся на месте журналисты сообщают, что обстрел ведут вооруженные силы Азербайджана. Данных о разрушениях и пострадавших не поступало.