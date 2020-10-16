В столице Нагорного Карабаха городе Степанакерт звучит сирена воздушной тревоги и слышны взрывы, передает . Находящиеся на месте журналисты сообщают, что обстрел ведут вооруженные силы ..
<a href="https://33live.ru/novosti/16-10-2020-stolicu-nagornogo-karabaxa-vnov-obstrelyali.html" target="_blank">Столицу Нагорного Карабаха вновь обстреляли</a> - В столице Нагорного Карабаха городе Степанакерт звучит сирена воздушной тревоги и слышны взрывы, передает . Находящиеся на месте журналисты сообщают, что обстрел ведут вооруженные силы ..
[url=https://33live.ru/novosti/16-10-2020-stolicu-nagornogo-karabaxa-vnov-obstrelyali.html]Столицу Нагорного Карабаха вновь обстреляли[/url] - В столице Нагорного Карабаха городе Степанакерт звучит сирена воздушной тревоги и слышны взрывы, передает . Находящиеся на месте журналисты сообщают, что обстрел ведут вооруженные силы ..