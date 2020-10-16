Несоблюдение требований является административным правонарушением, предусмотренным частью 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ

О требованиях к населению в период вспышки новой инфекции и о готовности населения в целом областные власти рассказали на брифинге, посвящённом текущей эпидемиологической ситуации по коронавирусу во Владимирской области.Первый вице-губернатор напомнил, что ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах остаётся обязательным. Это законные требования, несоблюдение которых является административным правонарушением, предусмотренным частью 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации).- Да, научное сообщество очень продвинулось вперёд в изучении Covid-19, но никто доподлинно не знает, какие последствия могут быть после перенесённого заболевания, прошло слишком мало времени. Есть и летальные исходы, и случаи тяжёлого течения заболевания. Также нужно помнить, что активизируются и «сезонные» вирусы. Этой осенью на территории страны циркулируют четыре штамма гриппа А и В, три из которых ранее не встречались. Поэтому носить маску – это норма!» – пояснила Марина Колтунова, пресс-секретарь регионального управления Роспотребнадзора.Областные власти не собираются пока возвращаться ко второму этапу снятия ограничений. Но, по решению главы региона восемь стационарных учреждений социального обслуживания для пожилых и инвалидов перешли на закрытый круглосуточный режим работы. Их сотрудники получат доплату 20 тыс. рублей из областного бюджета и выплаты из федерального бюджета от 10 до 60 тыс. рублей в зависимости от квалификации.В октябре-ноябре около 15 тыс. получателей социальной поддержки в области обратятся в учреждения для переоформления выплат. Приходить в отделы соцзащиты не обязательно. Подать заявления можно через Единый портал госуслуг.На особом контроле – ежемесячные денежные выплаты на ребёнка в возрасте от 3 до 7 лет. По состоянию на 14 октября во Владимирской области они предоставлены более чем на 34 тыс. детей на сумму 1 млрд 680 млн рублей. Для получения этой меры поддержки не требуется дополнительно предоставлять сведения о доходах и составе семьи, наличии регистрации, записей актов гражданского состояния и другие данные.