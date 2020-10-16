Причиной послужила несвоевременная подача декларации о доходах.

Лишённый мандата народный избранник обратился в суд с целью признать незаконным и отменить решение Совета народных депутатов Камешковского района от 17.08.2020 №680 о досрочном прекращении его полномочий.Причиной послужила несвоевременная подача декларации о доходах, сообщает пресс-служба Камешковского райсуда.Экс-депутат пытался доказать, что успел предоставить сведения в администрацию Владимирской области. Изучив материалы дела, суд отказал в отмене решения местного парламента.Решение в законную силу не вступило.