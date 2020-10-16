Центральноафриканские СМИ оценили БРДМ-2, подаренные Россией. Бронированные машины отлично послужат военнослужащим вооруженных сил ЦАР (FACA), так как полностью отвечают поставленным перед ними задачам.

Центральноафриканские СМИ БРДМ-2, подаренные Россией. Бронированные машины отлично послужат военнослужащим вооруженных сил ЦАР (FACA), так как полностью отвечают поставленным перед ними задачам.Партия из 20 БРДМ-2 была доставлена в Центральноафриканскую Республику 15 октября. Колонна из подаренных автомобилей прошла торжественным маршем по улицам столицы страны. Жители Банги радостно приветствовали переданную Россией технику, понимая, что она усилит армию и, как следствие, укрепит безопасность в государстве.Может показаться, что разработанные в 60-х годах прошлого века бронированные разведывательно-дозорные машины порядком устарели. Однако и перед FACA не стоит задача бороться с противником, применяющим последние новинки мирового ВПК.Для нужд центральноафриканских военных БРДМ-2 подходят как нельзя лучше. Сконструированные еще в Советском Союзе машины крайне неприхотливы в обслуживании, что ценно для ЦАР. Также это обслуживание не будет дорогим.Arrivée, ce 15 oct. 2020à Bangui de la 1ère vague de 20 véhicules blindés, un don de la ���� à la ����. Ces équipements militaires viennent optimiser la capacité de riposte des Forces armées centrafricaine & aideraient à renforcer la sécurité en cette période électorale.— MINUSCA (@UN_CAR)С другой стороны, БРДМ-2 отличается высокой проходимостью, что отметили местные журналисты. Благодаря выдвижным колесам она может преодолевать препятствия, на которых иные бронемашины просто сядут на брюхо. Для ЦАР это особенно ценно, ведь дорожное хозяйство в стране длительное время было заброшено, и начало восстанавливаться только в 2017 году. К тому же БРДМ-2 – это амфибии. Нередкое отсутствие мостов на реках ЦАР для них не проблема.В центральноафриканских СМИ отмечают также мощное бронирование у российских подарков. Конечно, для противодействия танкам или крупнокалиберной артиллерии оно недостаточно, но оружию, которое есть на руках у местных бандитов, с ним не справиться.В довершение машины выкрашены в зеленый цвет, который в условиях ЦАР, как и в России, позволяет слиться с окружающей местностью. Центральноафриканские журналисты уже сравнили российские БРДМ-2 с крокодилами – одними из самых опасных хищников в стране. Тут сыграла свою роль и окраска машин, и их возможность преодолевать водные преграды вплавь.Несомненно, военнослужащие FACA, которым доведется служить на этих автомобилях, будут считать это большой честью. Многие из них прошли обучение у российских инструкторов и на собственном опыте знают, что помощь России всегда идет на пользу их стране.