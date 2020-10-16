Начальная цена годовой аренды - 534 тысячи рублей.

"Территорию смыслов", выставили на аукцион. Администрация Владимирской области ищет арендаторов на площадку рядом с озером Запольское в Камешковском районе, на котором когда-то проходил молодежный форум.Площадь участка - чуть больше 19 гектаров. Начальная цена годовой аренды - 534 тысячи рублей. Использовать землю можно только для организации отдыха, туризма и физкультурно-оздоровительной деятельности. Строить на ней что-то капитальное нельзя - земля относится к особо охраняемым территориям. Напомним, последний раз молодёжный форум "Территория смыслов" прошёл во Владимирской области в 2018 году. С тех пор участок стоит бесхозным. Арендатора должны определить к 26 ноября. Сам форум "Территория смыслов" теперь проводится в подмосковье.