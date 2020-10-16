Почетные гости перерезали символическую красную ленточку и ознакомились с работой обновленных отделений....

В Клиническом госпитале медико-санитарной части Главного Управления МВД России по городу Москве состоялось торжественное открытие после капитального ремонта двух новых отделений – урологического и гастроэнтерологического, а также одного из блоков физиотерапевтического отделения. В мероприятии приняли участие начальник Департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД России генерал-лейтенант внутренней службы Виталий Сидоренко, начальник ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве» полковник внутренней службы Салават Хазиев, начальник госпиталя полковник внутренней службы Сергей Мендель, а также сотрудники медучреждения.Почетные гости перерезали символическую красную ленточку и ознакомились с работой обновленных отделений. Теперь в урологическом и гастроэнтерологическом смогут проходить лечение одновременно более 55 пациентов. Физиотерапевтическое отделение получило новые тренажеры, благодаря которым обратившиеся в медучреждение сотрудники органов внутренних дел смогут эффективно восстанавливать свое здоровье.В своем обращении к коллективу клинического госпиталя генерал-лейтенант внутренней службы Виталий Сидоренко отметил, что новые, более комфортные условия позволят пациентам чувствовать себя свободнее, а медицинскому персоналу – повысить результативность работы.За добросовестное отношение к выполнению служебных обязанностей и профессионализм начальник Департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД России вручил отличившимся сотрудникам госпиталя ведомственные награды.