Ковровской городской прокуратурой в Болотском психоневрологическом интернате выявлены нарушения прав инвалидов. А также о пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства в части организации питания проживающих.

Ковровской городской прокуратурой в Болотском психоневрологическом интернате выявлены нарушения прав инвалидов. А также о пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательствав части организации питания проживающихУстановлено, что в социальном учреждении проживает 215 инвалидов, из которых 17 из них имеет неактуализированную индивидуальную программу реабилитации, не содержащую весь объем реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду. Что не отвечает требованиям и нормам действующего законодательства, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Также прокурорской проверкой выявлено, что предел огнестойкости дверей складских, подсобных помещений зданий не соответствует требованиям. Кроме того, в помещении пищеблока выявлено, что суточная проба питания отобрана не в полном объеме (отсутствовали пробы за обед, полдник и ужин).В итоге, директору социального учреждения внесено представление, которое удовлетворено, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.