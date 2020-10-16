Предварительно установлено, что злоумышленники за денежное вознаграждение незаконно изготавливали для иностранных граждан документы, необходимые для оформления регистрации по месту пребывания и получения патентов...

«Сотрудники столичной полиции совместно с коллегами из Управления ФСБ России по г. Москве и Московской области пресекли деятельность группы, участники которой подозреваются в организации незаконной миграции.Предварительно установлено, что злоумышленники за денежное вознаграждение незаконно изготавливали для иностранных граждан документы, необходимые для оформления регистрации по месту пребывания и получения патентов. Кроме того, фигуранты продавали фиктивные регистрации по месту пребывания и миграционные карты, проставляя в них и в паспортах поддельные штампы выезда-въезда в Российскую Федерацию.В результате оперативно-розыскных мероприятий семеро подозреваемых, приезжих из ближнего зарубежья, были задержаны в городе Москве при силовой поддержке сотрудников Росгвардии.В ходе обысков по месту жительства предполагаемых соучастников оперативники обнаружили бланки миграционных карт, поддельные патенты и водительские удостоверения, отрывные талоны уведомлений о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания. Кроме того, изъяты кассовые аппараты, выдающие чеки об оплате патентов, печати, штампы и оргтехника, которая использовалась для изготовления поддельных документов.Следствием ОМВД России по району Отрадное г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.