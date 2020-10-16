Выставка товаров и услуг, деловые площадки, обмен мнениями, планы на будущее. Центр оказания услуг «Мой бизнес» и Торгово-промышленная палата Владимирской области при поддержке

Выставка товаров и услуг, деловые площадки, обмен мнениями, планы на будущее. Центр оказания услуг «Мой бизнес» и Торгово-промышленная палата Владимирской области при поддержке Администрации Владимирской области проводят форум «Владимирский предприниматель 2020». Одна из целей – наметить стратегию развития экономики региона. В частности, Президент Торгово-промышленной палаты затронул тему туризма. Чтобы увеличить поток приезжающих, по мнению Ивана