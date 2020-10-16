В Петушинском районе 47-летнего мужчину признали виновным в убийстве своей матери. Как установил суд, мужчина несколько дней после убийства жил с трупом своей матери в одной квартире. Дело

В Петушинском районе 47-летнего мужчину признали виновным в убийстве своей матери. Как установил суд, мужчина несколько дней после убийства жил с трупом своей матери в одной квартире. Дело расследовал региональный Следственный комитет. Как установили следователи, 47-летний мужчина жил с матерью в одной квартире, длительное время злоупотреблял алкоголем, постоянной работы у него не было, перебивался лишь