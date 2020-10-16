Две пули попали в голову и стали смертельными для него.

21 апреля 2020 года во время распития спиртного между двумя собутыльниками возник конфликт. Один из мужчин достал пистолет и трижды выстрелил. Первая пуля «ушла» мимо, а вторая и третья попали в голову товарища, сообщает пресс-служба Кольчугинского горсуда.Убийца не стал скрываться, а сдался властям. По признанию душегуба, самодельный револьвер калибром 5,6 миллиметров, и 8 патронов к нему он нашёл на улице. С тех пор «ковбой» носил оружие при себе.В результате суд города Кольчугино приговорил его к девяти годам колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.