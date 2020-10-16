Дачников ждёт продление амнистии. Соответствующее решение поддержало Правовое управление Госдумы.

Дачников ждёт продление амнистии. Соответствующее решение поддержало Правовое управление Госдумы.Положительный отзыв на законопроект о внесении изменений в соответствующую статью разрешает продлить до 1 марта 2026 года срок, в течение которого допускается применение упрощенного порядка оформления гражданами прав на индивидуальные жилые дома на садовых участках, участках для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства.