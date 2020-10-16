Жители смогут освоить компетенции цифровой экономики.

Владимирская область вошла в федеральный проект «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика РФ». Он позволит жителям региона освоить компетенции цифровой экономики в рамках дополнительного образования по персональному цифровому сертификату. Кампания в 48 регионах стартовала 15 октября.Получить сертификат могут граждане трудоспособного возраста с высшим или средним профессиональным образованием, независимо от его профиля.«Теперь жители Владимирской области, которые действительно мотивированы улучшить свою жизнь, ориентируясь на потребности региона, могут бесплатно освоить компетенции цифровой экономики», – отметил губернатор Владимирской области Владимир Сипягин.Регистрация получателей сертификатов проходит на платформе оператора проекта – Университета 2035. Перечень направлений обучения и регистрационная форма для участия доступны на сайте цифровойсертификат.рф. Там же участникам необходимо пройти онлайн-диагностику в рамках выбранной области компетенций. По результатам тестирования пользователь получит рекомендации по выбору программы повышения квалификации, а на платформе автоматически сформируется электронная заявка на выдачу сертификата.В этом году обучение будет проходить в дистанционном формате, продолжительность программ составит 72 часа. По итогу слушатели получат официальное удостоверение о повышении квалификации.Курсы рассчитаны на пользователей с начальным, базовым и продвинутым уровнем подготовки.Обучиться можно по 22 направлениям цифровой экономики: «Большие данные», «Интернет вещей», «Искусственный интеллект», «Квантовые технологии», «Новые и портативные источники энергии», «Новые производственные технологии», «Промышленный интернет», «Распределённые и облачные вычисления», «Сенсорика и компоненты робототехники», «Системы распределённого реестра», «Технологии беспроводной связи», «Нейротехнологии, виртуальная и дополненная реальность», «Технологии управления свойствами биологических объектов», «Кибербезопасность и защита данных», «Программирование и создание ИТ-продуктов», «Промышленный дизайн и 3D-моделирование», «Разработка компьютерных игр и мультимедиа приложений», «Разработка мобильных приложений», «Системное администрирование», «Цифровой дизайн», «Цифровой маркетинг и медиа» и «Электроника и радиотехника».