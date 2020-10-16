На лестничной площадке подъезда многоквартирного дома по улице Юбилейной между двумя пьяными мужчинами произошёл конфликт. Словесная перебранка переросла в драку. Один из участников ..

На лестничной площадке подъезда многоквартирного дома по улице Юбилейной между двумя пьяными мужчинами произошёл конфликт. Словесная перебранка переросла в драку. Один из участников потасовки забил оппонента до смерти.Подсудимый свою вину в совершенном преступлении признал, пояснив, что не хотел становиться душегубом.В ходе судебного разбирательства мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, и с учётом смягчающих обстоятельств: наличие малолетнего ребенка, аморальность поведения потерпевшего, явившегося поводом для преступления, явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, раскаяние в содеянном, состояние его психического здоровья.Наказание составило - 8 лет 6 месяцев колонии строгого режима.Сторона защиты не согласилась с постановленным приговором и обжаловала его. 15 октября дело направлено во Владимирский областной суд.Редакция продолжает следить за развитием событий дела. Следите за нашими публикациями.