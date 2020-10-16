В 2020 году в категории «Молочное скотоводство» 5 производителей молочной продукции Владимирской области отмечены «Золотой медалью». Это АО «Племенной завод «Илькино», СПК «Дмитриевы Горы», СПК «Шихобалово», АО «Леднево» и Государственная заводская к

Российская агропромышленная выставка «Золотая осень» принесла Владимирской области восемь золотых медалей. Отличились все наши крупные хозяйства. В категории «Молочное скотоводство» первые места заняли АО «Племенной завод «Илькино», СПК «Дмитриевы Горы», СПК «Шихобалово», АО «Леднево» и Государственная заводская конюшня им. В.И. Фомина. Картофельным королем снова признали меленковское ООО «Мелагро».- Высокий уровень племенной работы хозяйств Владимирской области позволяет достигать ежегодного роста продуктивности дойного стада и увеличивать производство молока. Хорошо отлаженная работа на ГЗК им. Фомина сделала возможной уже в этом году реализацию племенного молодняка лошадей для целей разведения Владимирской тяжеловозной породы», – рассказал директор Департамента сельского хозяйства Константин Демидов.