Владимирская область получит больше 28 млн рублей на детские выплаты. Речь идет о ежемесячных пособиях на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. Деньги в наш регион поступят из федерального бюджета

Владимирская область получит больше 28 млн рублей на детские выплаты. Речь идет о ежемесячных пособиях на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. Деньги в наш регион поступят из федерального бюджета благодаря подписанному с Минтрудом РФ соглашению. Рассчитывать на ежемесячные выплаты на ребенка от 3 до 7 лет могут постоянно проживающие в регионе семьи,