В настоящее время ежемесячные выплаты предоставляются на более чем 34,8 тыс. детей региона.

Владимирская область дополнительно получит из федерального бюджета 28,6 млн рублей на ежемесячные выплаты гражданам на детей в возрасте от 3 до 7 лет.Право на эту меру поддержки предоставляется:– постоянно проживающим во Владимирской области гражданам Российской Федерации;– на детей в возрасте от трёх до семи лет включительно;– семьям, размер среднедушевого дохода которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения за 2 квартал 2019 года, а именно 10768 рублей на человека в месяц.Заявление для назначения выплаты установленной формы подаётся в учреждение социальной защиты населения по месту жительства. Сведения, подтверждающие доход, состав семьи, наличие регистрации, записей актов гражданского состояния и т.п. запрашиваются учреждением в порядке межведомственного взаимодействия.При подаче документов на эту меру поддержки в течение текущего года ежемесячная выплата назначается с 1 января 2020 г., но не ранее достижения ребенком возраста трёх лет.В настоящее время ежемесячные выплаты предоставляются на более чем 34,8 тыс. детей региона.