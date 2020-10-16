В настоящее время ежемесячные выплаты предоставляются на более чем 34,8 тыс. детей региона.
Владимирская область дополнительно получит из федерального бюджета 28,6 млн рублей на ежемесячные выплаты гражданам на детей в возрасте от 3 до 7 лет.
Право на эту меру поддержки предоставляется:
– постоянно проживающим во Владимирской области гражданам Российской Федерации;
– на детей в возрасте от трёх до семи лет включительно;
– семьям, размер среднедушевого дохода которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения за 2 квартал 2019 года, а именно 10768 рублей на человека в месяц.
Заявление для назначения выплаты установленной формы подаётся в учреждение социальной защиты населения по месту жительства. Сведения, подтверждающие доход, состав семьи, наличие регистрации, записей актов гражданского состояния и т.п. запрашиваются учреждением в порядке межведомственного взаимодействия.
При подаче документов на эту меру поддержки в течение текущего года ежемесячная выплата назначается с 1 января 2020 г., но не ранее достижения ребенком возраста трёх лет.
В настоящее время ежемесячные выплаты предоставляются на более чем 34,8 тыс. детей региона.