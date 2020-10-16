Все сотрудники сдали экзамен, подтвердив свою готовность своевременно оказать необходимую помощь гражданам с нарушениями органов слуха и речи.

По сообщению пресс-службы УМВД Владимирской области, 24 полицейских из подразделений по делам несовершеннолетних, по вопросам миграции, дежурной части, дорожно-патрульной и патрульно-постовой службы, службы участковых уполномоченных и уголовного розыска обучились навыкам сурдоперевода и особому поведению с глухонемыми. Как указали специалисты, всем, кто общается со слабослышащими и глухими, нужно знать, визуальный контакт играет немаловажную роль в таком диалоге, включала жестовую речь, дактильную азбуку и основы сурдопсихологии.Все сотрудники сдали экзамен, подтвердив свою готовность своевременно оказать необходимую помощь гражданам с нарушениями органов слуха и речи.Всего с начала 2020 года навыками жестовой коммуникации овладели свыше ста полицейских области, которые получили соответствующие сертификаты.