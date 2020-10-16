Для этого нет оснований, по словам директора департамента образования.

Массового перехода на дистанционное обучение пока не предвидится, по словам директора Департамента образования Ольги Беляевой. Вчера на брифинге по текущей эпидемиологической ситуации, она рассказала, что в области есть образовательные организации, закрытые на карантин по COVID-19 в соответствии с предписаниями Роспотребназора. Это четыре школы и детский сад. В другиг школах закрываются отдельные классы, причем не только из-за коронавируса, но и из-за вспышек ОРВИ. - Всё время витает в воздухе тема «дистанционки». Кроме того, часть субъектов Российской Федерации массово переводят образовательные организации на досрочные каникулы. У нас оснований для подобного рода решений нет. Ситуация стабильная, спокойная и управляемая, – заявилаОльга Беляева.Напомним, что сейчас во Владимирской области на досрочные каникулы ушли семь школ: во Владимире, Вязниках, Камешково и Коврове.- По решению областного оперативного штаба мы подготовили рекомендации, в каких случаях возможно принимать решение о дополнительных каникулах: если есть предписание Роспотребнадзора, если заболели более 20 процентов учащихся, если болеют педагоги, без которых невозможно проводить нормальный, полноценный образовательный процесс или же если с соответствующими предложениями выходят общественные родительские организации. В любом случае мы рекомендовали закреплять подобные решения руководителя конкретной образовательной организации решением муниципального оперштаба.