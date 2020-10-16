Помогают врачам добраться до пациентов. Во Владимире стартовала акция взаимопомощи #МыВместе. Ее инициаторами выступили активисты Общероссийского народного фронта. Они посчитали, что с

Помогают врачам добраться до пациентов. Во Владимире стартовала акция взаимопомощи #МыВместе. Ее инициаторами выступили активисты Общероссийского народного фронта. Они посчитали, что с резким ростом количества вызовов, городским поликлиникам не обойтись без помощи автоволонтеров. Александр Глущук одним из первых откликнулся на призыв помочь. В весенне-летний период волонтер уже помогал доставлять продуктовые наборы пожилым людям. Теперь возит